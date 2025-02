Sololaroma.it - Verso Roma-Como, Ranieri concede un giorno di riposo: Fabregas squalificato

Lacontinua a viaggiare forte in campionato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ieri i giallorossi hanno superato il Monza con un netto 4-0 allo Stadio Olimpico, collezionando la terza vittoria consecutiva e il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Adesso, la squadra di Claudiosi è portata a soli due punti dal sesto posto, ma è attesa da una sfida impegnativa contro il, che nel weekend ha battuto 2-1 il Napoli al Sinigaglia.undialla squadraQuesta mattina, la squadra si è ritrovata al “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” di Trigoria per il consueto allenamento di scarico all’indomani di una partita. Assenti Evan Ndicka, a cui la società ha concesso undi permesso, e Artem Dovbyk, che sta smaltendo il problema all’adduttore accusato nella rifinitura alla vigilia del ritorno con il Porto.