Sololaroma.it - Verso Roma-Como: attesa per Dovbyk, ma Shomurodov non è più solo un vice

Leggi su Sololaroma.it

Un 4-0 senza storia quello maturato all’Olimpico contro il Monza, avversario che, tra assenze pesanti e morale sotto tacchi, non ha opposto la minima resistenza. Tre punti che valgono comunque come gli altri, anzi di più se si guarda ad una classifica che vede laa soli 2 punti dal 6° posto, occupato da una Fiorentina in crisi di risultati. Tra le tante note positive della sfida ai brianzoli, oltre ai super Angelino e Saelemaekers ed alla crescita costante di Baldanzi e Soulé, unorisorsa sempre più preziosa.Se già la sfida contro il Porto lo aveva visto salire in cattedra, sbagliando sì un paio di gol facili ma facendo ammattire i difensori di Anselmi e servendo l’assist per Dybala, contro il Monza conferme sul suo ottimo stato di forma fisica e mentale: rete del 2-0, la 4ª stagionale per lui, e nuovo passaggio vincente per il gol si Saelemaekers che ha aperto le marcature.