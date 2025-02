Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Inter, l’infortunio di Anguissa: parla Febbrari

Leggi su Terzotemponapoli.com

di: ne hato -anche- il preparatore atletico Luigia Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni. Ennesimo infortunio muscolare per il. A fermarsi stavolta. Il problema al soleo è un infortunio fastidioso e di lungo corso poi per riportarlo al pari coi compagni?“Sicuramente il soleo è il muscolo più difficile nella riabilitazione, perché è lunga e può essere soggetto a ricadute perché collocato in una posizione difficile da gestire. Questo a causa della sua riabilitazione bio-meccanica. Le ricadute a volte non sono causate dal lavoro ma anche dalla particolarità del posizionamento della lesione, sicuramente non a causa dei protocolli di gestione”.Il polpaccio si conferma un punto difficile, quindi, da gestire?“La storia di questo muscolo manda questi messaggi, quelli di un muscolo che crea davvero molta difficoltà.