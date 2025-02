Biccy.it - Vera reazione di Fedez al Tapiro ad Angelica: la scoperta a Sanremo

Leggi su Biccy.it

Il video di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha raccontato della relazione segreta traMontini eè stato come uno tsunami che si è abbattuto sul rapper e che avrebbe anche potuto rovinargli il ritorno al Festival di. Social, siti, carta stampata, programmi tv e radio, i riflettori dei media da quel momento erano rivolti tutti sulla donna che Federico ha amato per anni (con tanto di inviati in giro per Milano alla ricerca della Montini o dei suoi familiari). Oltre alle dichiarazioni di Corona, hanno iniziato a circolare anche altri rumor più o meno attendibili, in Italia per almeno una settimana non si è parlato d’altro e la Montini si è anche beccata un. Ma adesso sappiamo qual è stata ladel rapper all’incontro tra Valerio Staffelli eMontini.