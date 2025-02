Laspunta.it - Velletri, al punto nascite la prima partoanalgesia

Importante traguardo per l’ospedale di, che ha eseguito con successo ladopo circa due settimane dalla riapertura del“Il parto, avvenuto nella giornata di ieri, ha coinvolto una primipara che ha affrontato 14 ore di travaglio senza dolore, con il supporto del team dedicato. Il neonato, nato alle ore 20:00, è risultato vivo e vitale con un Apgar pari a 10, confermando l’efficacia del protocollo adottato e la qualità dell’assistenza offerta.” Fa sapere una nota della ASL Rm6Il Direttore Generale della ASL Roma 6, dott. Arturo Cavaliere, ha commentato con soddisfazione i progressi compiuti, complimentandosi e ringraziando ilrio della Uoc di Ostetricia e Ginecologia dott. Massimo Petriglia e la sua equipe e sottolineando il valore di questo percorso per il territorio: Arturo Cavaliere Direttore Generale Asl Rm6“IlNascita di– ha detto Cavaliere – insieme all’Ospedale dei Castelli, rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità e l’introduzione dellasegna un passo significativo nella qualità dell’assistenza offerta alle donne.