Vecchi modelli per selfie sgranati anni 2000 Ritorna l' estetica lo-fi per combattere la perfezione social

Nostalgia, nostalgia canaglia, anche quando si tratta di smartphone. Il fenomeno della nostalgia tecnologica legato ai cellulari, in particolare agli iPhone vintage, sta rapidamente prendendo piede, diventando una vera e propria dichiarazione di stile (e di valori). Leggi anche › La rivincita dei “Dumb Phone”. I cellulari “stupidi”, per disconnettersi La scelta economica e cool del cellulare vintageMentre molti continuano a inseguire l’ultimo modello di smartphone con la speranza di accaparrarselo prima di tutti, c’è un numero crescente di persone, compresi diversi vip, che scelgono di rispolverare, come l’iPhone 4. Con il suo fascino retrò e la capacità di scattare foto dal sapore “imperfetto” e più autentico di qualsiasi filtro.