Varese pesanti accuse di violenze sessuali nei confronti di un allenatore di volley | palpeggiamenti alle ragazzine durante gli allenamenti

Mondo della pallavolo sotto choc dopo l’arresto di un53enne di, in provincia di, accusato di violenza sessuale neidicon un’età compresa tra i 13 e i 16 anni. I carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di.Lescioccanti contro l’Le indagini sono partite quando una minorenne ha raccontato alla madre delle continue molestie subite sotto forma di, così ha deciso di sporgere denuncia. La ragazzina ha spiegato che l’, approfittando del suo ruolo, l’avrebbe palpeggiata spesso nelle parti intime siaglinamenti sia dopo le partite, quando si offriva di riaccompagnarla a casa.Da novembre scorso in poi sono stati effettuati degli accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di, che hanno permesso di raccogliere elementi accusatori piuttostoneidel 53enne che, nel corso deglinamenti nella palestra comunale, avrebbe toccato diverse giocatrici minorenni, anche nelle parti intime.