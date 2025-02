Lapresse.it - Varese, allenatore pallavolo arrestato per violenza sessuale su giocatrici minorenni

Un 53ennedidella provincia diè statoperai danni di alcune giovani, di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Nei suoi confronti i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di.Le accuse contro l’Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di una delle minori coinvolte che, dopo essersi confidata con la madre, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. La giovane ha riferito ai militari di essere stata oggetto di pesanti palpeggiamenti da parte del suo, in occasione dei consueti allenamenti o al termine di partite, quando si offriva di riaccompagnarla a casa. Gli accertamenti dei Carabinieri, svolti da novembre a oggi sotto il coordinamento della Procura di, hanno consentito di acquisire riscontri concreti in relazione a diversi episodi in cui l’uomo, nel corso degli allenamenti svolti nella palestra comunale, approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato le giovanipalpandole in alcuni casi anche nelle parti intime.