Varese allenatore di pallavolo arrestato per violenze sessuali sulle atlete | hanno tra i 13 e i 16 anni

Undidi 53è statodai carabinieri con l’accusa di aver compiutosu diverseminorenni. Le ragazze coinvoltetra i 13 e i 16. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, avviate nel novembre 2024 in seguito alla denuncia di una delle pallavoliste, l’avrebbe compiuto gli abusi durante gli allenamenti e dopo le partite. L’uomo si trova attualmente in custodia cautelare, come stabilito dall’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura.L'articolodipertra i 13 e i 16proviene da Open.