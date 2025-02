Casertanews.it - Varchi attivi e strade chiuse per lavori: piazza Vanvitelli diventa un 'circuito'

Leggi su Casertanews.it

, nel cuore di Caserta, si trasforma in un vero e proprio. Un vero inferno per decine di automobilisti costretti a girare quasi a vuoto e con la sola via Gasparri come valvola di sfogo.In pratica, tradella ztlin via Pollio e corso Giannone ed i