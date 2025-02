Justcalcio.com - Vanja Milinkovic-Savic: il miglior para-pealtis in Europa … è nato a Ourense!

2025-02-25 17:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:La storia dei fratelli Millinkovic-È ben noto. Sergej, ora ad Al Hilal, èa Lleida;, portiere di Torino, è. Il motivo? Suo padre Nikola Millinkovic Ha militato entrambi squadre durante il suo palcoscenico come calciatore. Ora, tuttavia, sono i loro figli a scrivere la loro storia. E’s è un successo crescente e inarrestabile sotto i bastoncini.Il suo 2023-24 era già brutale: 18 gol zero con il Torino nella serie A in 36 partite. Cioè, il 50% delle partite giocate non si adattava all’obiettivo. Una barbarie. Questo ha lasciato cadere quelle cifre (7 goal a zero in 26 giorni) ma I tuoi dati nei rilasci di rigore sono élite: cinque ricevuti . quattro disoccupati!.