Vanina 2 un vicequestore a Catania si farà, quando esce la seconda stagione e quando iniziano le riprese

2 unsi?Dopo il buon successo del primo capitolo, sta per tornare ladiun. La serie, basata sui libri di Cristina Cassar Scalia, continuerà a seguire le avventure delGuarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, reduce dal successo di Un Passo dal Cielo. Accanto a lei Giorgio Marchesi, con cui ha formato una coppia davvero sorprendente. Ma2 unledellaledi2 Ledi2 inizieranno a primavera 2025, in un periodo compreso tra marzo e aprile. Le registrazioni proseguiranno per tutta l’estate ae in altre parti della Sicilia. Tra le location ricordiamo Piazza Duomo, la Cattedrale di Sant’Agata e la Fontana dell’Elefante.