Ilrestodelcarlino.it - Valsa, il vantaggio di giocare a braccio sciolto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un match difficile soprattutto nell’interpretazione, quello che attende domenica Modena a Milano, in una chiusura di regular season nella quale entrambe le squadre sono ancora in ballo con le loro posizioni: Modena ha bisogno di un punto per consolidare il settimo posto, con una eventuale vittoria 3-0 e una contemporanea sconfitta 0-3 di Piacenza con Perugia, Milano scalerebbe dal sesto al quinto, ipotesi remota ma non impossibile. Chi avrà più motivazioni, tra le due? Difficile dirlo, per una stagione non semplice per entrambe ma nella quale la squadra di Roberto Piazza, sin qui, ha messo insieme 10 punti e 4 vittorie in più rispetto ai gialloblù, a testimonianza di un approccio più continuo a una SuperLega che per Modena è sempre stata un rebus, anche e soprattutto in queste ultime giornate nelle quali i geminiani hanno faticato oltremodo nonostante il livello delle avversarie.