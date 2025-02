Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi svela il nuovo casco con dedica alla famiglia: "Un tuffo nel passato"

Pesaro, 25 febbraio 2024 – Uno sguardo al, ma con un tocco d'innovazione e un riferimento affettuoso alle “sue donne”, la compagna Francesca Sofia Novello e le figlie Giulietta e Gabriella.ha presentato, in diretta sui social, ilche userà nel Mondiale endurance 2025, le corse di lunga durata su auto a cui partecipa stabilmente dallo scorso anno e già con discreti risultati. La competizione comincerà venerdì in Qatar e proprio dai box del circuito di Losail, su cui aveva già corso in MotoGp, il Dottore hato la nuova opera di Aldo Drudi, il disegnatore di tutti suoi caschi più famosi, e la livrea della Bmw Evo che guiderà quest'anno, per il Team Wrt. “Secondo me è un'auto bella, perché molto in stile Team Wrt, ma anche mio, con i miei colori, il giallo e il blu – ha spiegato, mostrando il mezzo e indossando anche la nuova tuta –.