Vai avanti tu, che mi vien da ridere. La sinistra si dimentica di andare in aula per sfiduciare Nordio e Santanché

“Risponderò. Ho una missione in Argentina e quando torno risponderò”, ha tagliato corto il ministro della Giustizia Carlo, a fine mattinata, parlando con i cronisti alla Camera, al termine della discussione sulla mozione di sfiducia chiesta nei suoi confronti dall’opposizione. Con lui, oggi, sul banco degli sfiduciati, anche il ministro, ma in, in mattinata, c’era solo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, mentre nella fila dei sottosegretari hanno preso posto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario Ostellari. Pochi i deputati tra i banchi del centrodestra, dieci di Fdi, uno di Fi. Nessuno della Lega (se si esclude il sottosegretario Ostellari) e di Noi Moderati. Ma la cosa clamorosa è che anche tra coloro che hanno presentato le mozioni di sfiducia, a, i banchi erano semideserti.