Vagina Quasinova Ciolanca Sbilenka | le firme russe contro Mattarella finiscono con una figuraccia

Nel giorno del terzo anniversario dell'“operazione speciale” con cui Vladimir Putin ha dato inizio all'invasione dell'Ucraina, il consolato generale della Russia a Marsiglia è stato preso di mira con il lancio di tre bottiglie incendiarie: due sono esplose nel giardino dell'edificio. La autorità francesi hanno avviato un'indagine, dopo aver condotto alcune operazioni dillo nell'area circostante ad Avenue Ambroise-Paré, dove hanno sede i consolati di altri stati come Armenia, Egitto e Tunisia. Gli inquirenti hanno passato al vaglio le immagini delle videocamere sorveglianza e sarebbero alla ricerca di un furgoncino nero: si tratterebbe di un mezzo rubato sul quale si era già concentrata l'attenzione dei poliziotti prima delle esplosioni. Di «attentato terroristico» hanno parlato le autorità moscovite che hanno chiesto alle nazioni in cui hanno sede le loro rappresentanze diplomatiche di adottare «misure complete e rapide» per fare chiarezza su possibili minacce e rafforzare le misure di sicurezza.