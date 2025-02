Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid autoreplicante “Kostaive", allarme del CMSI: "Diffonde mRNA e Spike in tutti i tessuti passando da specie a specie senza barriere, enorme rischio biologico"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le nanovescicole contenentisono destinate ad andare in circolo in qualsiasi cellula dell’organismo inoculato ersi in altri organismialcuna barriera di, attraverso le vie respiratorie o lo scambio di liquidi biologici. L'immissione di RNAnel