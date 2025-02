Vaccini indagine su over 50 | 1 italiano su 2 sottovaluta rischio Herpes zoster

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La metà degli italiani in buona salute non conosce la pericolosità dell', noto come Fuoco di Sant'Antonio. Lo rivela un sondaggio condotto da Ipsos Healthcare, per conto di Gsk, su 8.400 cittadini di 9 Paesi (Cina, Brasile, Italia, Giappone, Germania, Irlanda, India, Portogallo, Stati Uniti), tra i 50 ed i 60 anni. .