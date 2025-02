Vaccini Di Rosa Siti | ‘Proteggere gli anziani è un strategia di sanità pubblica

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "La vaccinazione in età adulta e avanzata rappresenta unadifondamentale per il singolo e per la comunità, anche alla luce del trend demografico del nostro Paese. Ci sono vari studi che ci dicono che 1 euro investito in vaccinazione ne produce 19 in risparmi per cure e ricoveri. Questo .