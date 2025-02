Anteprima24.it - Uso dei cellulari alla guida: al via una campagna mirata della Polizia Municipale

Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via sabato 1, per concludersi domenica 9 marzo, la nuovadi Benevento incentrata, in particolare, sul contrasto del fenomeno legato all’uso del telefono cellulare durante la. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli automobilisti sui rischi, per sé stessi e per gli altri utentistrada, causati appunto dall’utilizzo di apparecchi elettronici di vario tipo quando si è al volante.I controlli sulle principali arterie cittadine verranno eseguiti dalle pattuglie del Pronto intervento, anche in motocicletta e con auto civetta, dislocate in varie zonecittà in maniera da presidiare l’intero territorio comunale.Secondo i dati Istat riferiti all’incidentalità in Italia, la distrazionerientra tra i comportamenti errati che sono più frequentemente causa di incidente stradale.