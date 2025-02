Ilgiorno.it - Usmate Velate e la presunta corruzione urbanistica: il Comune non è responsabile civile

(Monza Brianza), 25 Febbraio 2025 - Per lasul mattone l'amministrazione comunale dil'exdell'ufficio tecnico Antonio Colombo vuole essere processato con il rito abbreviato e questa scelta cancella il ruolo didelchiesto dai promissari acquirenti degli appartamenti del cantiere sequestrato al coimputato costruttore Alberto Riva. Ilse resta quindi solo come parteper ottenere un risarcimento dei danni all'udienza preliminare al Tribunale di Monza nei confronti dei 10 imputati coinvolti nell'inchiesta della Procura monzese, al pari delle persone che stavano o hanno comprato i 24 appartamenti in via Manara ae si sono trovati i sigilli. Oltre a Colombo, anche gli imprenditori Galdino e Donato Magni e Antonella Cantù verranno processati con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, la cui discussione avverrà il 10 marzo con la requisitoria del pm della Procura di Monza Carlo Cinque.