Lapresse.it - Usa, nuovo ultimatum di Musk a dipendenti federali: “Dite cosa avete fatto o sarete licenziati”

imposto aida Elonche ha annunciato che emetterà dila direttiva che chiede di spiegare il lavoro svolto, e questa volta sarà obbligatoria.IlRispondendo su X a un utente che chiedeva il licenziamento di chi non aveva risposto alla mail o si era lamentato, il patron di Tesla ha scritto: “Soggetto alla discrezione del presidente, avranno una seconda possibilità. Non rispondere una seconda volta comporterà il licenziamento“.aveva inizialmente dato aidel governo federale tempo fino alla mezzanotte di lunedì per spiegare i compiti svolti durante la settimana, pena il licenziamento.fanno causa aper email su compiti svoltiUn gruppo didel governo federale hacausa a Elonper l’email inviata nel fine settimana ai dipartimenti e alle agenzienella quale il miliardario chiedeva di elencare entro la mezzanotte di lunedì i compiti svolti, pena il licenziamento.