Lapresse.it - Usa, giudice respinge il ricorso di Associated Press contro la Casa Bianca

Leggi su Lapresse.it

Unfederale ha respinto ildell’che chiedeva di ripristinare per i cronisti dell’agenzia di stampa l’accesso agli eventi del presidente Trump, allo Studio Ovale e all’Air Force One. IlTrevor McFadden non ha accolto la richiesta di AP, dopo il bando imposto dallaper il rifiuto dell’agenzia di utilizzare la dicitura “Golfo d’America” al posto di Golfo del Messico, dopo il cambio di nome deciso dal presidente.