Usa, Ap su bando da eventi Casa Bianca: "Continuiamo a difendere diritto espressione"

Associated Press commenta la decisione del giudice federale americano Trevor McFadden, che lunedì ha respinto il ricorso presentato dall’agenzia di stampa che chiedeva di ripristinare per i suoi cronisti l’accesso aglidel presidente americano Donald Trump alla, allo Studio Ovale e all’Air Force One. “Attendiamo con impazienza la prossima udienza del 20 marzo, dove continueremo aildella stampa e del pubblico di esprimersi liberamente senza ritorsioni governative. Questa è una libertà fondamentale americana”, ha dichiarato Lauren Easton, portavoce di Ap. Il giudice non ha accolto la richiesta della società dopo ilimposto dallaper il rifiuto dell’agenzia di utilizzare la dicitura ‘Golfo d’America’ al posto di Golfo del Messico, dopo il cambio di nome deciso dal presidente.