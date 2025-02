Quifinanza.it - Uova con prezzi alle stelle, assalti alle scorte negli Usa: accadrà anche in Italia?

Gli Stati Uniti hanno un problema con le. Da diversi mesi isono in crescita, inizialmente a causa dell’inflazione, ancora altaUsa. L’aumento dei costi si è però presto trasformato in scaffali sempre più vuoti, sia per la tendenza a fareper evitare i rincari, sia per alcuni focolai di influenza aviaria.Moltissimivatori in tutto il Paese hanno dovuto ricorrere all’abbattimento di interi pollai per evitare la diffusione del virus, molto temutoper la possibilità che faccia il salto di specie e inizi a trasmettersi da uomo a uomo. Per ora la crisi non è ancora arrivata in Europa o in.Cosa sta succedendoUsaIdelleStati Uniti hanno raggiunto cifre record. Storicamente, una dozzina di, quantità di solito venduta nei supermercati americani, costava attorno ai due dollari.