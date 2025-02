Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 25/02/25

Io vi giuro che a volte quella faccia tosta (sto scrivendo tosta, eh, voglio essere una signorina a modo, ma ci siamo capiti, giusto?) la invidio.Io guardo scene come quelle di Mario Cusitore oggi ae davvero mi trovo a pensare che mi piacerebbe avere il superpotere di non provare vergogna.E invece no.Io sono una povera stron*a, e non solo provo vergogna per le cose mie, ma pure per quelle degli altri, pure per le robe che vedo in tv, e io oggi mi sono vergognata pure al posto del Cusicoso.Cioè io letteralmente con le mani davanti agli occhi per contenere il mio imbarazzo, ed invece Mario lì, fresco fresco, a sfoggiare la sua ennesima figura di menta con una nonchalance che, lo ripeto, gli invidio.Io al posto suo mi sarei nascosta sotto un cespuglio già dai tempi della famosa chat h0t con la tizia sosia di Elenoire Ferruzzi all’inizio della scorsa stagione, ma lui invece NO, lui ha il superpotere, e quindi:eccolo a farsi il tatuaggio per la Platano,eccolo a negare la vicenda del b&b fino a che l’evidenza non l’ha costretto ad ammettere,eccolo a dire alla Platano di essere INNAMORATO di lei,poi rieccolo a, ad omettere parti delle sue uscite con le dame finché, al solito, l’evidenza non lo costringe ad ammettereeccolo a fare la scena di uomodddoooooonoooorrrrrre che lascia il programma per solidarietà all’amico Alessio Pecorelli,e poi rieccolo tornare in studio con la coda tra le gambe perché senza visibilità su Canale 5 non si batte cassa,e poi rieccolo ancora a mettere le foto social delle sue uscite con tronisti vent’anni più piccoli di lui e per di più cacciati malamente dal programma,e poi eccolo tornare a voler uscire con quella stessa Margherita che aveva sfanc*lato mesi fa,ed eccolo ancora beccato a limonare una ex tronista,eccolo a negare, negare, negare fino all’ultimo secondo,eccolo a dover ammettere ANCHE questo,eccolo a cercare di gettare melma su quella che l’ha baciato quando, dentro quello studio, è SOLO LUI ad avere dei doveri verso programma e pubblico.