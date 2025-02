Isaechia.it - Uomini e Donne, Liane Arias contro Cristina Ferrara: il movimento social che non e? sfuggito ai fan

Leggi su Isaechia.it

Dopo qualche puntata di rodaggio, in cui ha dovuto selezionare quali delle tantissime pretendenti lo avesse colpito, Gianmarco Steri ha ufficialmente iniziato il suo percorso sul trono di. Nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, abbiamo assistito alla seconda esterna tra il tronista romano e una delle ragazze che ha scelto di tenere:.Il loro non è stato un appuntamento conoscitivo com’era prevedibile che accadesse, i due hanno infatti avuto il loro primo diverbio. Gianmarco ha confessato adi avere una forte insicurezza rispetto a questa sua esperienza sulla poltrona rossa: ha paura che le corteggiatrici non siano realmente interessate a lui, ma lo utilizzino come mezzo per farsi conoscere in televisione. Questo pensiero lo aveva espresso già in puntata, manon se ne ricordava.