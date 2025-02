Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco Steri da il primo bacio: poi la drastica decisione

La registrazione didel 25 febbraio 2025 ha portato grandi novità per. Il tronista ha vissuto un momento importante con Francesca Polizzi, con cui ha condiviso il suo. In studio, però, non sono mancate tensioni. Cristina Ferrara ha criticato duramente, che l’ha accusata di essere falsa. Inoltre, il tronista ha deciso di eliminare Liane Arias, dichiarando di apprezzarla solo fisicamente ma di trovarla “bloccata”.e Francesca Polizzi: ilDurante la registrazione,ha portato in esterna Francesca Polizzi. La loro complicità è stata evidente e il tronista ha deciso di lasciarsi andare, concedendole il suo. Questo momento segna un punto di svolta nel suo percorso a, mostrando un crescente interesse per Francesca.