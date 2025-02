Agi.it - Uno studio svela la vera origine del popolo degli Unni

AGI - Nuovi studi sul genoma condotti da ricercatori del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, in Germania, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sembrano fornire nuove informazioni sull'guerriero nomade, proveniente dalla Siberia meridionale. Il loro arrivo in Europa sembrerebbe certo, datato nel 370, legato alla comparsaXiongnu, gruppo nomade della steppa mongola. Resterebbe tuttavia una lacuna di oltre 300 anni sugli accadimenti storici che hanno separato la caduta dell'impero Xiongnu e la comparsadi cui l'attualepotrebbe dare qualche indicazione. I ricercatori hanno infatti incrociato alcune informazioni riferite al ritrovamento di alcune testimonianze e reperti archeologici con alcune analisi sul genoma di 370 persone di diversa, tra cui campioni di individui Xiongnu vissuti dal II secolo a.