Lanazione.it - "Uno studio legale inesistente". Allarme dell’Ordine degli avvocati

Uno" eautentici avvicinati allo stessoma che in realtà non vi collaborano affatto. Non solo: non risultano iscritti all’ Ordine professionale i nominativi che farebbero parte del presuntoin questione. E per giunta loopererebbe con "discutibili modalità". E’ l’Ordineternani, presieduto da Andrea Colacci, a denunciare la situazione. Il Consigliodi Terni "ha ricevuto diverse segnalazioni relative alla discutibile attività che verrebbe svolta da sedicentiappartenenti ad un ipoteticoAgnelli che avrebbe sede in Terni alla Via Mentana 56: l’Ordine fa presente all’utenza di aver verificato l’inesistenza di un tale, che offrirebbe i propri servizi con discutibili modalità".