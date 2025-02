Università Suor Orsola Benincasa da Giurisprudenza ad Economia | via ai test d’ingresso

Leggi su Ildenaro.it

Dagli esperti di green marketing ai giuristi per le nuove tecnologie. A Napoli nei prossimi giorni molti dei giovani che sognano le nuove professioni del Terzo Millennio saranno chiamati al primo ‘’ per le proprie ambizioni. Anche quest’anno, infatti, l’Suor Orsola Benincasa di Napoli sarà il primo Ateneo del Mezzogiorno ad avviare le prove selettive per le immatricolazioni all’anno accademico 2024-25. Quattro i corsi di laurea coinvolti: il corso di laurea triennale inaziendale, che dal 2016 è il primo in Italia specificamente dedicato alla Green Economy, il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e il corso di laurea magistrale in, l’unico a numero programmato nel Mezzogiorno (aperto soltanto a 150 allievi all’anno) nel settore degli studi giuridici.