Casertanews.it - Un’area verde attrezzata al posto di un’antenna di telefonia

Leggi su Casertanews.it

Il Consiglio Comunale di Caserta ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale Gianluca Iannucci, esponente del gruppo socialista, per l'espropriazione per pubblica utilità di un terreno sito in via Mascagni, attualmente destinato all'installazione di un'antenna per la.