Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, brilla la stella di Lorenzo Uglietti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Passati i tempi della Pallacanestro Reggiana a fortissima trazione italiana, con due o tre giocatori stabilmente nel giro della Nazionale e vittorie a profusione nella classifica per il minutaggio riservato agli atleti indigeni, il sodalizio biancorosso, negli ultimi anni ed in particolare nelle recenti tre stagioni, ha decisamente invertito la tendenza affidandosi, per i suoi destini, in particolare agli elementi di provenienza straniera. Un trend peraltro ormai diffusissimo nel massimo campionato e che, comunque, non ha mancato di produrre dividendi favorevoli in casa. Anche perché se l’apporto degli italiani non è particolarmente vistoso in termini di produzione offensiva, trova condizioni, e risultati, favorevoli in altri "skills" del basket messo insieme, anche in quest’annata con adeguata perizia, da coach Dimitris Priftis.