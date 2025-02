Quotidiano.net - Un’agenda ancora più ricca di appuntamenti

Leggi su Quotidiano.net

Il 2025 si apre condiper Veronafiere, che prosegue nella sua espansione internazionale e nell’innovazione del panorama fieristico italiano. Con sei nuovi eventi in programma – tre all’estero e tre in Italia –, il gruppo rafforza la propria presenza globale e amplia l’offerta espositiva in settori strategici, come la pietra naturale, la logistica, l’agricoltura e le energie rinnovabili. La strategia internazionale del gruppo si consolida con la prima edizione di Marmomac Brasil, salone b2b sul settore della pietra naturale, che si è svolto dal 18 al 20 febbraio a San Paolo. A giugno, invece, Veronafiere torna in Brasile con Modal Expo, la fiera della logistica, trasporti e commercio a Pavilhão de Carapina Serra, nello stato brasiliano di Espirito Santo (3-6 giugno).