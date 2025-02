Lettera43.it - Unabomber, scattata la prescrizione per tutti gli attentati: nessun risarcimento

Il casoè finito in. Con il rinvio dell’udienza nell’ambito dell’inchiesta bis suglicommessi in Veneto e Friuli-Venezia Giulia al 15 settembre, infatti, èlasuglidel 2005, l’ultimo risalente al 9 luglio. Le vittime non avranno. C’è soltanto una possibile eccezione, quella di un infermiere di Mestre, rimasto ferito nell’ultimo attentato che risale al 6 maggio 2006, a Porto Santa Margherita, a Caorle. All’epoca l’uomo aveva 28 anni ed è rimasto coinvolto nell’esplosione di un ordigno nascosto sotto al tappo di una bottiglia con dentro un messaggio.Ladopo 20 anni dalle esplosioniSecondo le informazioni riportate dal Messaggero Veneto, gli altri reati vengono prescritti perché sono passati 20 anni dai fatti.