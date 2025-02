Ilfattoquotidiano.it - Unabomber, prescrizione per tutti gli attentati tranne e uno. Solo una vittima potrà chiedere il risarcimento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria di. Il giudice per le indagini preliminari deciso un rinvio dell’udienza al 15 settembre che ha fatto scattare laperglidel 2005, l’ultimo dei quali risalente al 9 luglio. Spazzate via, dunque, anche le possibilità diper le vittime,una, un infermiere di Mestre, all’epoca di 28 anni come riporta il Messaggero Veneto. L’infermiere fu ferito nell’ultimo attentato con conseguenze per le persone: quello del 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita, Caorle, quando deflagrò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia contenente un messaggio. In assenza di un rinvio a giudizio per parti civili non c’è possibilità diile per l’ultimo chefarlose il caso si chiudesse entro il 6 maggio 2026Intanto, si attende entro il 24 maggio la perizia dei consulenti Giampietro Lago ed Elena Pilli, disposta dal gip Luigi Dainotti nel marzo 2023 in incidente probatorio e che, di rinvio in rinvio, dopo due anni non è stata depositata.