Una Voce Per San Marino 2025: tra i finalisti c'è Gabry Ponte con "Tutta L'Italia"

UnaPer Sansi terrà l’8 marzola finale della kermesse canora. con la quale il terzo stato più piccolo d’Europa eleggerà il suo rappresentante per il prossimo Eurovision Song Contest, in programma a Basilea dal 13 maggio.UnaPer San: tutti iAl Teatro Nuovo Di Dogana andrà in scena la finale del contest musicale, nel quale figurano diversi artisti provenienti dal, continuando il percorso degli ultimi anni dove si sono presentati nomi del calibro di Achille Lauro e Loredana Bertè, che nella precedente edizione ha sfiorato la vittoria con Pazza. Nella conferenza stampa tenutasi stamane, sono stati annunciati i 20 artisti che si contenderanno un posto all’Eurovision Song Contest di Basilea. Foltissima la partecipazione dal nostro paese che vede nel cast della kermesse sammarinese, Pierpaolo Carone, Marco Carta, Silvia Salemi, Boosta, Elasi, Luisa Corna tra i tanti.