.com - Una voce per San Marino 2025, finalisti Gabry Ponte, Carone, Marco Carta

Sono stati annunciati i finalisti di Una voce per San Marino 2025, da cui sarà scelto chi rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea. La finale, in programma l'8 marzo, sarà condotta da Flora Canto e da Francesco Facchinetti mentre la giuria composta dal direttore generale di SanRtv Roberto Sergio, Luca De Gennaro, Federica Gentile, Ema Stokholma e Mario Andrea Ettorre. Una voce per San Marino 2025 – I finalisti: Bianca Atzei, Testacoda Besa, Tiki Tiki Boosta, BTW Vicenzo Capua, Sei sempre tu Pierdavide Carone, Mi vuoi sposare? Marco Carta, Solo fantasia Luisa Corna, Il giorno giusto Curli, Juliet Elasi, Lorella Haymara, Tomame las manos King Foo, The edge of the world Paco, Until the end Gabry Ponte, Tutta l'Italia Questo e Quello, Bella Balla Silvia Salemi, Coralli Angy Sciaqua, "I" Taoma, NPC Teslenko, Storm The Rimpled, You get me so high Giacomo Voli, Ave Maria