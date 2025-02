Iltempo.it - Una sola condanna per la strage ferroviaria di Pioltello. Assoluzione per Rfi

Unae otto assoluzioni tra cui la società Rfi. È la decisione dei giudici del tribunale di Milano che, a oltre sette anni di distanza dai fatti, hanno emesso la sentenza di primo grado nel processo sul disastro ferroviario didel 25 gennaio 2018, quando un treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi uscì dai binari causando tre morti e un centinaio di feriti. Per gli imputati le accuse sono, a vario titolo, di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. La corte ha stabilito l'per l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, a processo a Milano con altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi. Per lui la procura aveva chiesto unaa 8 anni e 4 mesi. Assolto anche Umberto Lebruto, direttore della Direzione produzione di Rfi, Vincenzo Macello allora direttore della Direzione territoriale produzione di Milano e Andrea Guerini.