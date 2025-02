Linkiesta.it - Una rivoluzione che comincia da Madre Terra per salvare la specie umana dall’apocalisse

Con un tempo di vento e foglie staccate, che obbligava a sollevare e abbassare in continuazione la cerniera della felpa, a pensare molto, Patricio si lasciò la casa alle spalle. I pantaloni sportivi, vecchi e rotti sul fianco destro, si macchiavano di.L’erosione, il terreno di schegge,va prima del cartello che indicava “area forestale”. Patricio camminava su per la collina, aiutandosi con una mazza a mo’ di bastone. Gli piaceva arrivare fino alla recinzione elettrica e ammirare la portentosa barriera perimetrale. Li stavano facendo così da un po’: recinti alti vari metri attraversati da un filo spinato in cui gli uccelli ci rimanevano secchi. Allungò gli occhi verso l’altro lato. Si chiese quanto tempo ci sarebbe voluto prima che gli uomini che lavoravano vari chilometri più in dentro arrivassero e abbattessero anche quella parte di bosco.