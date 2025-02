Quotidiano.net - Una medaglia per i bimbi ucraini vittime della guerra: raccolti 500mila euro in un anno

Il 24 febbraio 2024, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha coniato lain bronzo dal titolo ‘Due anni di resistenza ucraina’. L’iniziativa e? stata sostenuta da Poste Italiane, che ha messo a disposizione la propria rete di distribuzione e realizzato una campagna di comunicazione dedicata. Sul dritto, realizzata su progetto degli studentiscuola dell’Arte, è raffigurata, al centro, la statua Berehynia, dedicata all’indipendenza dell’Ucraina e situata in piazza dell’Indipendenza a Kiev; in basso la scritta DCCXXX che indica i 730 giorni di resistenza del popolo ucraino alladi aggressione russa; dietro elementimappa dell’pa. Sul rovescio, in posizione centrale, è presente il tridente dell’emblema ucraino in un cerchio, con intorno un motto tratto dall’inno nazionale ucraino: “Daremo anima e corpo per la nostra libertà”.