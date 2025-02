Formiche.net - Una Banca per il riarmo europeo. Ecco l’idea di una cooperazione tra Ue e Regno Unito

Il Vecchio continente si muove per rafforzare la propria capacità di difesa comune sullo sfondo delle incertezze internazionali. L’Unione europea e ilsono pronti a mettere da parte le frizioni post-Brexit per studiare la creazione di un fondo comune destinato a finanziare un aumento delle spese militari. La proposta sarà al centro di discussioni già questa settimana, a margine della riunione dei ministri delle Finanze del G20 in programma a Città del Capo.Secondo il Financial Times, che ha rivelato l’iniziativa, la cancelliera dello Scacchiere britannica Rachel Reeves porterà sul tavolo una proposta ad hoc incaricata dal primo ministro Keir Starmer per esplorare possibili sinergie con Bruxelles. “Avanzare alle controparti europee proposte specifiche”: questo l’obiettivo delineato dal Tesoro britannico, che conferma l’intenzione di aprire un dialogo con l’Europa su una questione che si fa sempre più impellente, ma che resta ancora in una fase embrionale.