Ilgiornale.it - Un sit-in per i fratellini Bibas. "Nonostante l'indifferenza del sindaco"

Leggi su Ilgiornale.it

Stasera a Milano, davanti a quel Palazzo che Sala non ha voluto illuminare di rosso. De Chirico (Fi): "Un fatto gravissimo il diniego". L'associazione Pro Israele: "Uccidere due bambini così non è un atto guerra". La Brigata Ebraica: "Il silenzio delle ong suona come complice"