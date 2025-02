Ilgiorno.it - Un ricordo del grande Vito Molinari

Beruschi Molte volte mi faccio una osservazione: andando avanti con gli anni, sempre più spesso qualche amico se ne va. Caro, il mio primo regista in teatro: eravamo nell’autunno del 1979, avevo già fatto tre programmi in Rai (Non Stop, La sberla e Luna Park), qualcosina in cinema, ma mi mancava l’esperienza da attore vero, cioè sul palcoscenico di un teatro. L’impresario Scaffidi e il nostrosi fidarono di me e mi chiamarono come primo nome, in ditta con la stupenda e bravissima Minnie Minoprio, nella commedia musicale “L’angelo azzurro”, rivisitazione di Amendola e Corbucci del famoso film con Marlene Dietrich. Fu lì che conobbi la collega Margherita Fumero, futura mia moglie televisiva, ottima attrice proveniente dalla scuola di Macario. Il mese di prova fu particolarmente difficile, ma il regista fu bravissimo e mi trasformò in un attore; i colleghi non si fidavano, ma l’anteprima in teatro fu unsuccesso ed anch’io cominciai a fidarmi di me.