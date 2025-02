Lanazione.it - Un respiro di verde per via Mariti. Il parco tra memoria e natura

Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata un tema sempre più importante per le città di tutto il mondo. Sostenibilità non è solo proteggere l’ambiente, ma un modo di vivere in armonia con le risorseli, rispettandole e salvaguardandole per il nostro futuro. A scuola abbiamo avuto l’opportunità di approfondire questo argomento e capire che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo essere protagonisti del cambiamento. La raccolta differenziata, la lotta agli sprechi, il riutilizzo creativo dei rifiuti, in classe sono tante le occasioni per sperimentare buone pratiche. Tuttavia per il campionato di giornalismo abbiamo pensato a qualcosa che potesse varcare le soglie dell’aula e coinvolgere tutta la comunità. Il 16 febbraio dello scorso anno, a pochi passi dalla nostra scuola, sono morti tragicamente cinque operai mentre lavoravano alla costruzione di un supermercato.