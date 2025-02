Ilfattoquotidiano.it - Un prodotto sostenibile? Lo è solo se tutta la filiera si adegua. E non è affatto semplice

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando ci si imbatte nelle inchieste sui giganteschi problemi ambientali e sociali della moda, è inevitabile porsi delle domande. Quando spendo soldi – pochi o tanti che siano – per acquistare un vestito o un paio di scarpe, come faccio a sapere dove vanno a finire? Chi mi garantisce che la maglia che indosso non sia stata cucita da un operaio rinchiuso in fabbrica sette giorni su sette? Sono complice anche io della crisi climatica?Di solito per trovare una rassicurazione si va alla ricerca di un’etichetta, un logo, una certificazione. Ed è già un primo passo, utile e necessario.via, così facendo si parte dalla fine: perché ilesposto in negozio ha viaggiato da un capo all’altro del Pianeta, percorrendo unalunga e intricata. Per un’azienda, tutto sommato èprodurre una capsule collection da vendere come “”: basta scegliere i materiali giusti, affidare la lavorazione a pochi fornitori di fiducia sul territorio, fornire all’utente indicazioni precise sullo smaltimento e il gioco è fatto.