Un mondo senza guerra e paura. Gli esempi di Strada e Brecht

Laè il più grande danno che ci possa essere, provoca effetti collaterali sulle persone, con grandi rischi per la sopravvivenza. Un grande problema, oltre alla morte, è la perdita dei diritti; le persone vivono nellae scappano. Ha un Impatto negativo sull’ambiente, non solo può essere distruttiva, ma produce molti materiali tossici. Nelle guerre vengono mandati al fronte tanti bambini soldato, principalmente in Asia e Africa. L’ONU ha voluto fare uno scudo contro lacon l’Agenda 2030, un programma per aiutare il pianeta per uno sviluppo sostenibile, dove tutti abbiano gli stessi diritti. L’America, secondo noi, non fa nulla per la Pace, ci sono oltre 400 milioni di armi e legalizzarle crea l’occasione di usarle, un pensiero violento che non finirà mai; ha un ruolo importante nei conflitti globali, con interventi militari e alleanze strategiche.