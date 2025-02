Ilgiorno.it - Un incontro all’Ics De André. Riflessione sul tema dei Giusti

"Chi salva una vita salva il mondo intero". Con questa esortazione del Talmud le classi terze medie dell’Ics De, 164 ragazzi e 10 insegnanti, hanno incontrato gli esperti della Fondazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) per riflettere insieme suldei, la cui Giornata è celebrata ogni 6 marzo. La fondazione Gariwo lavora per fare conoscere i, includendo tutti coloro che, in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane dai genocidi e difeso la dignità umana durante i totalitarismi. "Il Giusto - ha raccontato di fronte a una attentissima platea Enrico Maglione, professore di Filosofia - è una persona comune, che non cerca gloria ma agisce per salvare una vita, anche quella di un aguzzino. Il Giusto sa ascoltare, immedesimarsi negli altri. Prendiamo ad esempio idel passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza, della solidarietà.