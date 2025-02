Ilrestodelcarlino.it - "Un incidente di percorso, subito al lavoro per un altro derby"

Il ko interno contro la Civitanovese undie niente più. Lo pensano in casa Castelfidardo con la testa già proiettata al prossimo, quello di domenica, in casa dell’Atletico Ascoli. Negativo l’ultimo, quello giocato due giorni fa, casalingo, contro la Civitanovese. In una partita sentita dai tifosi (anche se gli ospiti non erano presenti al Mancini per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Macerata dopo i tafferugli dell’anno passato all’esterno dello stadio civitanovese) e dalle due formazioni visto che la posta in palio era importante per la salvezza. "Una sconfitta che ancora mi rode e mi brucia - attacca Alessandro Miotto, centrocampista del Castelfidardo -. Ma ci rimettiamo a lavorare, a testa alta come abbiamo sempre fatto e ripartiamo".