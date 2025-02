Formiche.net - Un filo rosso (e russo?) collega le navi colpite a Savona e in Libia

Le indagini sull’esplosione della petroliera Seajewel, battente bandiera maltese, al largo del porto disi fanno sempre più intricate. Le autorità stanno infatti concentrando gli sforzi per verificare la reale provenienza del greggio trasportato, alla luce di dichiarazioni contrastanti e di indizi che potrebbero far emergere una rete di contrabbando internazionale e atti di sabotaggio.Il fascicoloInizialmente, la procura di Genova aveva aperto un fascicolo con l’ipotesi di naufragio aggravato dal terrorismo. Le analisi del greggio – che, secondo il comandante, sarebbe di origine algerina – sono in corso per accertare se effettivamente sia così o se si tratti di una materia proveniente da altre regioni, in particolare dalla Russia. Un’eventuale conferma dell’origine russa configurerebbe una palese violazione dell’embargo imposto all’indomani dello scoppio del conflitto in Ucraina, con sanzioni penali che possono arrivare fino a sei anni di reclusione.